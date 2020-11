General electric : La construction du projet Dagger Bank peut débuter

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - General Electric annonce que la clôture du financement du projet Dogger Bank Wind Farm en mer du Nord, a permis de débuter la construction du plus grand parc éolien offshore au monde, qui sera doté des turbines éoliennes Haliade-X de 13 MW de GE. La clôture financière marque également une commande importante pour GE au quatrième trimestre.



Les co-sponsors du projet, SSE Renewables et Equinor ont clôturé le financement des deux premières phases du parc éolien de 3,6 GW auprès d'un consortium d'institutions financières, dont BNPP Paribas, et des agences comme Bpifrance Assurance Export, GIEK l'Agence norvégienne de garantie des crédits à l'exportation et EKN, l'Agence suédoise de crédit à l'exportation.



Le parc éolien de Dogger Bank devrait atteindre sa pleine activité commerciale en 2026. Une fois achevé il devrait alimenter jusqu'à 6 millions de foyers par an au Royaume-Uni, ce qui équivaut à 5% de la demande d'électricité du Royaume-Uni.



Les phases A et B du parc éolien de Dogger Bank comprendront chacune 95 des éoliennes offshore Haliade-X de GE Renewable Energy de 13 MW.



En septembre, GE a annoncé avoir finalisé des contrats de fourniture avec Dogger Bank Wind Farm pour un total de 190 unités de l'éolienne Haliade-X de GE de 13 MW et un contrat de service et de garantie de cinq ans pour fournir un soutien opérationnel aux éoliennes.





