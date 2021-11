General electric : Jefferies entame un suivi à conserver

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies entame un suivi de General Electric avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 100 dollars, y voyant 'une histoire de transformation avec une nouvelle voie vers la simplification alors que le groupe envisage de se scinder d'ici 2024'.



'Cela dit, nous pensons que cette annonce est le dernier catalyseur positif de ces efforts, et les investisseurs devraient se recentrer sur les fondamentaux de l'entreprise', juge le broker dans le résumé de sa note.



Jefferies perçoit 'des vents contraires importants liés à la transition mondiale vers des émissions nettes nulles, car les baisses séculaires en électricité ne sont pas compensées par l'activité de renouvelables à marges plus faibles'.



