General electric : Jefferies confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa note d'achat sur le titre GE, avec un objectif de cours inchangé de 140 dollars et met en avant plusieurs éléments positifs sur la valeur.



L'analyste annonce par exemple le début, aux Etats-Unis, du test des jets d'entraînement T-7 propulsés par le moteur F404 de GE.



Jefferies rapporte aussi que Cathay Pacific a exercé son option d'achat portant sur 32 Airbus A320neos propulsés par LEAP (fruit d'un partenariat GE/Safran).



Le broker indique également que Amplus Solar a sélectionné GE Vernova pour lui fournir des éoliennes terrestres dans le cadre d'un projet éolien de 108 MW en Inde, dans l'État du Tamil Nadu.



