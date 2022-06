General electric : Jefferies confirme son conseil et l'objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que les équipementiers chinois continuent de gagner des parts de marché sur le marché mondial des éoliennes.



Jefferies confirme son conseil Conserver sur la valeur avec un objectif de 80 $.



' Les équipementiers occidentaux ont récemment demandé à la Commission européenne de faire pression pour que les critères des projets donnent la priorité aux producteurs locaux, tandis que RWE a cité une expérience positive avec Goldwind sur un projet éolien en Italie lors de la Jefferies Renewable Conference ' indique Jefferies.



' Nous pensons que le potentiel de concurrence accrue des OEM chinois est un risque à long terme pour les objectifs de rentabilité de GE Renewables ' rajoute le bureau d'analyses.





