General electric : Investit dans la production de produits de contraste

(CercleFinance.com) - GE annonce que son activité Healthcare's Pharmaceutical Diagnostics va réaliser un investissement de 80 millions de dollars afin d'augmenter la capacité de fabrication de 30 % sur son site de principes pharmaceutiques actifs (API) à Lindesnes, en Norvège.



L'investissement - qui va générer quelque 100 nouveaux emplois - s'inscrit dans le cadre de l'engagement plus large de GE Healthcare visant à répondre à la future demande mondiale de produits de contraste iodés, utilisés dans les procédures de radiographie et de tomodensitométrie (CT).



GE précise que l'iohexol et l'iodixanol sont deux principes utilisés comme produits de contrastes à plus de 100 millions de doses par an.



Le nouvel investissement - associé à l'ouverture récente d'une nouvelle ligne de production, remplissage et finition, au sein de l'usine GE Healthcare à Cork, en Irlande, permettra la production de 30 millions de doses supplémentaires de ces produits par an d'ici 2025.



