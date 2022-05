General electric : Investissement minoritaire dans COBOD International

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui un investissement minoritaire dans COBOD International, présenté comme le leader mondial des solutions d'impression 3D pour la construction.



' Cet accord est un autre signe de notre engagement à contribuer à la transition énergétique en investissant dans la technologie qui favorise une stratégie de conception circulaire plus durable et contribue à créer des emplois locaux', a commenté Matteo Bellucci, responsable des technologies de fabrication avancées chez GE Renewable Energy.



COBOD connaît une croissance à deux chiffres et a déjà vendu plus de 50 imprimantes 3D de construction à travers le monde.



Les détails financiers de l'investissement n'ont pas été divulgués.



