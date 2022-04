General electric : Installation de 15 éoliennes en Espagne avec Alfanar

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui un accord avec le conglomérat saoudien Alfanar pour fournir et installer 15 éoliennes dans un groupe de parcs éoliens situés près des municipalités de Miranda de Arga et Berbinzana en Espagne.



Ces 15 éoliennes GE 3.X-4.0 MW équipées de rotors de 137 m fourniront 53 MW d'énergie propre et abordable à la région. L'accord comprend également un contrat de service complet de 15 ans. Leur installation est prévue à l'horizon 2023.



Il s'agit du deuxième projet de GE Renewable Energy avec Alfanar en Espagne.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

