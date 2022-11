General electric : Inaugure un centre de R&D dans l'aérospatiale en Inde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE Aerospace annonce aujourd'hui avoir inauguré le Tamil Nadu Advance Manufacturing Center of Excellence (TAMCoE), à Chennai, en Inde, en partenariat avec le gouvernement du Tamil Nadu, via la Tamil Nadu Industrial Development Corporation Ltd. (TIDCO).



Cette nouvelle structure travaillera au développement technologique des pièces de moteur d'avion et prendra également en charge des projets de développement de solutions pour la fabrication additive.



'Avec la création de cette installation, le Tamil Nadu deviendra une plaque tournante pour la R&D et la fabrication de pointe de pièces aérospatiales', indique Thiru B. Krishnamoorthy, directeur de projet chez TIDCO.



GE précise que TAMCoE constitue la première étape d'un protocole d'accord (MoU) signé par TIDCO et GE Aerospace en 2021 prévoyant un investissement d'environ 140 ME sur cinq ans par les deux parties.



