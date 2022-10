General electric : Hausse organique de 7% du CA au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le 3e trimestre se terminant le 30 septembre 2022. Le chiffre d'affaires total (GAAP) est de 19 milliards de dollars, en hausse de 3% ; le chiffre d'affaires ajusté est de 18,4 milliards de dollars (+7,0% en organique).



La marge bénéficiaire ajustée ressort à 5,8 %, -190 points de base en organique.



Le BPA ajusté s'établit à 0,35$, contre 0,53$ un an plus tôt, soit un recul de 34%.



Le total des commandes atteint 20 Mds$, en recul organique de 7%.



H. Lawrence Culp, Jr., président du conseil d'administration et directeur de GE met en avant les solides performances de GE Aerospace au troisième trimestre (CA de 6.7 Mds$ en hausse de 24% en un an), 'alimentées par l'amélioration du contexte commercial et nos progrès en matière de gestion des opérations et de l'environnement de la chaîne d'approvisionnement'.



Le responsable rappelle par ailleurs que le spin-off de GE HeatlhCare est sur la bonne voie et devrait être prêt à démarrer la première semaine de janvier.



