General electric : Hausse de 67% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - GE (General Electric) affiche au titre du quatrième trimestre 2021 un BPA ajusté en hausse de 67% à 82 cents avec une marge de profit industriel en amélioration de deux points à 8,1% pour des revenus en repli de 3% à 20,3 milliards de dollars.



Ainsi, sur l'ensemble de l'année écoulée, le conglomérat a réalisé un BPA ajusté de 2,12 dollars, légèrement supérieur à sa dernière fourchette cible (1,80 à 2,10 dollars), ainsi qu'un free cash-flow industriel de 5,1 milliards (contre 3,75 à 4,75 milliards attendus).



Pour 2022, GE anticipe un BPA ajusté entre 2,80 et 3,50 dollars, un FCF entre 5,5 et 6,5 milliards, une expansion d'au moins 150 points de base de sa marge de profit organique ajusté et une croissance dans le haut de la plage à un chiffre de ses revenus organiques.



