General electric : Grid Solutions reçoit plusieurs commandes en Inde

(CercleFinance.com) - La division Grid Solutions de GE Renwable Energy a annoncé avoir récemment remporté plusieurs commandes portant sur la fourniture de 13 transformateurs et de 32 réacteurs 765 kV en Inde.



Les contrats ont été attribués par Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL), la plus grande société de transport publique indienne.



Ces équipements seront installés dans le Rajasthan et permettront de transporter 8,1 GW d'électricité en provenance des zones d'énergie solaire de cet état du nord de l'Inde, pour une dispersion ultérieure vers les utilisateurs.



GE rappelle que le gouvernement indien s'est fixé pour objectif d'établir une capacité renouvelable de 175 GW d'ici 2022, soit 100 GW d'énergie solaire (dont 20 GW au Rajasthan) et 60 GW d'énergie éolienne.



