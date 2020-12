General electric : GE Aviation's Digital Group rejoint GE Digital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE, a annoncé aujourd'hui que GE Aviation's Digital Group allait rejoindre GE Digital, l'entreprise de logiciels de GE.



GE Aviation's Digital Group travaille au développement de solutions numériques qui traitent de la sécurité des vols, du carburant, des enregistrements d'actifs et des opérations réseau pour les compagnies aériennes commerciales et les exploitants d'avions d'affaires.



Les solutions développées aident les exploitants d'aéronefs à optimiser la flotte, en s'attaquant plus rapidement à leurs problèmes de maintenance, augmentant ainsi la fiabilité des appareils et la satisfaction de la clientèle.



Les capacités de maintenance prédictive réduisent les coûts opérationnels grâce à des solutions basées sur l'analyse qui font passer la maintenance non planifiée à planifiée - un grand changement dans l'industrie du transport aérien.



