General electric : Fournit des équipements médicaux contre la Covid en RDC

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE Healthcare annonce un partenariat avec le ministère de la Santé de la RDC (République démocratique du Congo, ex-Zaïre) afin de fournir des appareils de radiographie mobiles et des ECG (électrocardiogrammes) dans le cadre de la lutte contre la Covid.



Ces équipements joueront un rôle important dans l'aide au diagnostic et à la gestion du coronavirus dans un pays où l'accès à la technologie médicale est extrêmement limité, souligne GE.



Depuis le début de la pandémie, les rayons X sont devenus un outil essentiel pour aider à identifier les diverses anomalies pulmonaires révélatrices de la maladie, notamment dans les zones ayant un accès limité aux tests PCR, tandis que les ECG permettront d'identifier les patients à risque de maladie cardiaque.



GE Healthcare équipera 82 sites à travers le pays avec une technologie mobile innovante de radiographie et d'ECG et travaillera en collaboration avec les utilisateurs pour s'assurer de leur formation.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.