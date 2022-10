General electric : FlightPulse désormais disponible pour les jets d'affaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la convention de la National Business Aviation Association, GE Digital a annoncé aujourd'hui la disponibilité de sa solution FlightPulse pour les jets d'affaire.



Présentée comme 'intuitive et conviviale', cette solution modulaire est conçue pour transmettre directement des données clés entre les mains des pilotes d'avions d'affaires.



Les opérateurs pourront ainsi tirer parti de la bibliothèque d'événements de sécurité de GE Digital, construite à partir de décennies d'expérience dans l'industrie des logiciels d'aviation, pour aider à accroître la sécurité opérationnelle.



'Cette solution révolutionnaire exploite les données pour produire des informations qui permettent d'améliorer la sécurité et l'efficacité des opérateurs', assure Andrew Coleman, directeur général de l'activité Aviation Software de GE Digital. .



GE ajoute que son client de longue date, Gulfstream Aerospace Corp., qui compte actuellement plus de 3 000 avions en service dans le monde, est le partenaire de développement de FlightPulse pour les jets d'affaires.



