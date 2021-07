General electric : Extension du partenariat avec Saudi Airlines

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE a annoncé hier que Saudia Airlines allait utiliser la solution Aviation Software Asset Records de GE Aviation, un système qui permet de moderniser la façon dont la compagnie gérera les dossiers et la documentation concernant ses appareils.



Basée sur le cloud, cette solution permet en effet de numériser, indexer et archiver les opérations de maintenance, les opérations internes et externes ainsi que les documents échangés entre les compagnies aériennes et leurs bailleurs.



Ce contrat étend ainsi le partenariat entre Saudia et GE et permet d'offrir à la compagnie une meilleure efficacité opérationnelle et une optimisation de ses coûts.



La solution devrait en effet permettre à Saudia Airlines de réduire ses frais généraux de gestion des enregistrements, de gagner du temps avec une récupération plus aisée des données ou d'optimiser les transferts entre la compagnie aérienne et d'autres entités.



