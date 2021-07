General electric : Extension de l'usine de pales éoliennes à Gaspé (Canada)

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé s'associer avec les gouvernements du Canada et du Québec dans le cadre de l'agrandissement de son usine de pales d'éoliennes à Gaspé.



Appartenant à LM Wind Power -une entreprise de GE Renewable Energy- le site devrait en effet bénéficier d'investissements conjoints des autorités canadiennes et québécoises. Ouvert en 2005, il avait déjà été agrandi en 2017.



Cette nouvelle extension permettra de faire face à la demande croissante d'énergie renouvelable en Amérique du Nord. Plus de 200 emplois qualifiés seront ainsi créés, précise GE.



Heather Chalmers, p.d.-g. de GE Canada rappelle que 'le changement climatique est une priorité mondiale urgente' et estime que 'l'agrandissement de l'usine s'harmonise parfaitement avec les ambitions politiques et économiques des gouvernements canadien et québécois'.





