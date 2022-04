General electric : ESO a déployé une solution sur son réseau électrique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE Digital a annoncé que son client, National Grid Electricity System Operator (ESO), a déployé la solution Metering and Forecasting (r) sur le réseau électrique britannique.



' L'inertie est un facteur critique car elle permet au réseau de fonctionner lorsqu'un générateur se déconnecte soudainement, permettant ainsi aux autres générateurs de monter en puissance ' indique le groupe.



La solution GE Digital est conçue pour informer la direction et les ingénieurs de National Grid ESO de l'inertie du réseau sur une base quotidienne afin de s'assurer que le système peut gérer une perte de générateur dans le pire des cas.



' Cet outil pionnier améliorera la capacité de l'ESO à gérer la stabilité du système sur l'ensemble du réseau à mesure que davantage de sources d'énergie renouvelables se connectent au réseau ', a déclaré Julian Leslie, responsable des réseaux chez National Grid ESO.



