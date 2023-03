General electric : Eastgate Engineering partenaire du projet Dogger Bank

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir sélectionné Eastgate Engineering, une société basée dans la région du Teesside (Angleterre), afin de pouvoir profiter de son assistance en ingénierie mécanique et électrique dans le cadre du pré-assemblage des tours et des nacelles des turbines Haliade-X qui seront utilisées pour le parc éolien offshore de Dogger Bank.



Les travaux seront effectués au port d'Able Seaton, soit le site d'assemblage du parc éolien offshore de Dogger Bank.



Les travaux ont commencé en janvier 2023 et devraient se poursuivre tout au long des trois phases du pré-assemblage du parc éolien de Dogger Bank, qui devrait se terminer en 2026.



' Notre main-d'oeuvre hautement qualifiée et basée localement est ravie de soutenir un projet aussi historique avec un rôle aussi important à jouer pour mettre en ligne plus d'énergie éolienne offshore propre et renouvelable au Royaume-Uni', a réagi David Brennan, directeur général d'Eastgate Engineering.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.