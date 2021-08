General electric : Développer l'éolien offshore en Pologne avec PKN Orlen

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy annonce aujourd'hui avoir signé un protocole d'accord avec PKN Orlen - multinationale polonaise et acteur majeur sur les marchés des carburants et de l'énergie en Europe - dans le but d'accompagner la transition énergétique en Pologne.



Le pays devrait d'ailleurs attribuer jusqu'à 10,9 GW de projets éoliens offshore d'ici 2030, sa capacité éolienne offshore étant estimée à 28 GW d'ici 2050.



GE compte déjà plus de 5000 employés en Pologne au sein de ses divisions Aviation, Healthcare, Power et Renewable Energy et dispose également d'un centre de conception technique dans le pays regroupant plus de 1 200 ingénieurs.



GE Renewable Energy est par ailleurs déjà actif sur le marché éolien polonais avec plus de 300 éoliennes terrestres fournissant 900 MW dans le pays.







