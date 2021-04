General electric : Développe un capteur de nanoparticules de Covid

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE Research a obtenu une subvention de 24 mois du NIH des Etats-Unis (National Institutes of Health - Institut national de santé) dans le cadre du programme ' RADx-rad ' afin de de développer des capteurs miniatures capables de détecter la présence des nanoparticules du virus COVID-19 sur un ensemble de surfaces différentes.



'Grâce à notre projet avec le NIH, nous développons un capteur suffisamment petit pour être intégré dans un appareil mobile capable de détecter la présence du virus COVID-19 ', explique Radislav Potyrailo, scientifique chez GE Research et chercheur principal du projet NIH.



Ce capteur pourrait potentiellement être intégré dans des appareils mobiles comme des smartphones, ou des smartwatches mais aussi sur des scanners d'empreintes digitales, des claviers d'ordinateur ou autres capteurs muraux.



'Nous avons développé de minuscules capteurs, plus petits qu'un doigt, disposant des mêmes capacités de détection que les instruments analytiques haut de gamme de la taille d'un four à micro-ondes', a ajouté Radislav Potyrailo.





