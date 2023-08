General electric : Démarrage de la centrale de Chiba au Japon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'activité Gas Power de GE Vernova annonce le démarrage des opérations commerciales de la centrale électrique de Futtsu de 1,5 GW de JERA, située à Chiba, au Japon, alimentée par trois turbines à gaz GE 9HA.01.



L'installation de 5,6 GW constitue l'une des installations de production d'électricité les plus importantes et les plus critiques du Japon.

Elle constitue également le plus grand terminal GNL du Japon, qui reçoit plus de 11 millions de tonnes de GNL par an.



Détenue et exploitée par JERA Co., Inc. (JERA), la centrale électrique de Futtsu joue un rôle essentiel dans l'alimentation électrique de la zone métropolitaine de Tokyo, en fournissant une électricité fiable aux résidents et aux entreprises.



GE Vernova alimente actuellement 50 % de la capacité électrique à gaz du Japon avec 130 unités de turbines à gaz, ¼ de la capacité éolienne terrestre installée actuelle du pays, ainsi que 1,6 GW de projets éoliens offshore.





