General electric : Déjà 1111 pales éoliennes produites à Bergama (Turquie)

GE Renewable Energy annonce aujourd'hui la production de la 1111e pale d'éolienne au sein de son site de fabrication LM Wind Power, à Bergama (Turquie).



Consacrées à répondre à la demande croissante d'énergie éolienne dans le monde - notamment en Turquie, en Europe et en Asie - ces 1111 pales sont destinées à capter une capacité totale d'environ 1,58 GW.



Inaugurée en juillet 2017, l'usine de Bergama compte plus de 800 employés, dont 26 % de femmes. Sa production permet aussi de répondre aux besoins de l'industrie éolienne turque en pleine croissance, en fournissant des pales aux parcs éoliens régionaux et en créant des emplois qualifiés, précise GE.



