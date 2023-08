General electric : Contrat de 2 sous-stations avec Casa dos Ventos (Brésil)

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE fait savoir que l'activité Grid Solutions, qui fait partie intégrante du portefeuille d'activités énergétiques de GE Vernova, a signé un contrat avec Casa dos Ventos, société brésilienne d'énergie renouvelable et protagoniste de la transition énergétique du pays, pour la construction de deux sous-stations isolées à l'air (AIS) de 500 kV pour le Complexe éolien Serra do Tigre dans l'État de Rio Grande do Norte.



Le contrat comprend également la construction d'une baie de connexion qui sera installée à Santa Luzia, Paraiba.



Le projet Serra do Tigre Wind Complex marquera le sixième projet éolien de Grid Solutions avec Casa dos Ventos dans le nord-est depuis 2013.



'Avec une capacité totale de 1 GW, les sous-stations pourront accueillir plus de production d'énergie dans le nord-est à l'avenir, une région très propice à l'installation d'énergies renouvelables', a déclaré Romulo Carminati, responsable commercial de l'intégration des systèmes de réseau chez GE.



