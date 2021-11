General electric : Contrat de 1,58 Md$ avec l'US Air Force

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE a annoncé vendredi soir que l'US Air Force lui avait attribué un contrat ferme de 1,58 milliard de dollars pour la fourniture de moteurs F110 destinés à équiper l'ensemble de la flotte de Boeing F-15 EX.



GE fournissait actuellement les moteurs de deux avions d'essai F-15EX en vol. La société s'est dit 'satisfaite' des performances du moteur et 'ravie' de pouvoir étendre la fourniture des réacteurs à l'ensemble de la flotte.



Le moteur F110 actuel bénéficie de décennies d'investissement technologique continu et de plus de trois décennies d'expérience opérationnelle. À ce jour, plus de 3 400 moteurs F110 ont été livrés dans le monde, totalisant plus de 10,5 millions d'heures de vol moteur.



Le moteur alimente tous les nouveaux F-15 de production commandés au cours de la dernière décennie, ainsi que près de 70 % des appareils des F-16C/D de l'Armée de l'Air américaine.





