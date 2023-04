General electric : Contrat avec Keppel Shipyard Ltd

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE fait savoir que sa division Power Conversion a récemment remporté un contrat auprès de Keppel Shipyard Limited, une filiale en propriété exclusive de Sembcorp Marine Ltd, pour la conception, la fourniture et la livraison de deux modules électriques afin d'équiper deux unités flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) qui opéreront au Brésil.



Le modèle de module électrique intégré qui sera fourni par GE Power Conversion est considéré comme le 'coeur' de la plate-forme: il fournit de l'énergie électrique à l'ensemble des opérations du FPSO, en plus de loger l'équipement qui contrôle le navire.



' Le marché mondial de la production d'énergie offshore continue de croître et des partenariats tels que celui que nous avons conclu avec Keppel Shipyard Limited démontrent la position de GE Power Conversion en tant qu'acteur mondial. GE est engagé sur le marché asiatique et continuera à renforcer sa présence dans la région pour nous permettre de mieux servir les clients qui y sont basés', a commenté Philippe Piron, président et chef de la direction de GE Power Conversion.





