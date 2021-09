General electric : Collaboration autour du soin du cancer du sein en Egypte

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE Healthcare annonce avoir signé un accord préliminaire avec Gustave Roussy et le ministère égyptien de la Santé (MOH) afin d'accélérer la détection précoce et le traitement des cancers du sein en Egypte en s'appuyant notamment sur 'One Stop', programme de diagnostic du cancer du sein de Gustave Roussy.



Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes en Egypte, représentant 35% des cancers, avec environ 22 000 cas diagnostiqués en 2020.



Pionnier du 'diagnostic à guichet unique', Gustave Roussy, propose depuis 2004 un service d'accueil permettant de poser un diagnostic dans la journée dans la plupart des cas d'anomalie mammaire.



' Nous apprécions le soutien de GE pour les cliniques à guichet unique, qui contribueront à des diagnostics plus efficaces et plus rapides: ce qui prend généralement des semaines pourra être réalisé en quelques heures. Cela améliorera les indicateurs de réponse au traitement et contribuera à notre objectif de sauver des vies', a commenté le Dr Khaled Mujahid, porte-parole du ministère égyptien de la Santé et de la Population dans un communiqué.



