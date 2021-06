General electric : Cinq startups intègrent l'Edison Accelerator

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE annonce que cinq start-ups du secteur la santé ont été sélectionnées en tant que 'première cohorte' de l'Edison Accelerator dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), un programme d'accélération de start-up dans le domaine de la santé, conçu par GE Healthcare en partenariat avec l'organisation d'innovation Wayra UK.



Les start-up proposent toutes des solutions autour de l'IA et de l'imagerie médicale afin d'améliorer les soins en oncologie et l'expérience du patient.



Les startups sélectionnées sont Legit Health (Bilbao, Espagne), Spryt (Londres, UK), Radiobiotics (Copenhague, Danemark), Lucida Medical (Cambridge, Royaume-Uni)et Vinehealth (Londres, Royaume-Uni)



Au cours des six prochains mois, le programme fournira aux cinq start-ups les connaissances et les compétences nécessaires pour les aider à développer et co-développer des solutions avec GE ainsi que les autres principaux établissements de santé participant au programme.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.