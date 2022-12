General electric : Choisi pour construire une centrale à gaz à Dublin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE Gas Power et MYTILINEOS, constructeur de projets énergétiques de renommée internationale, ont annoncé aujourd'hui avoir obtenu une commande de l'Electricity Supply Board of Ireland (ESB) pour la construction d'une nouvelle centrale électrique au gaz à Dublin, au sein de la centrale électrique North Wall existante d'ESB.



Cette nouvelle installation sera alimentée par 6 turbines à gaz GE LM2500XPRESS délivrant une capacité combinée pouvant atteindre environ 200 MW pour aider à répondre à la demande d'électricité et à assurer la stabilité de l'approvisionnement en électricité en Irlande.



Selon les termes de l'accord, GE et MYTILINEOS travailleront ensemble pour la construction, l'exploitation et la maintenance (O&M) de l'usine.



Selon GE, 'cette source fiable d'énergie de réserve contribuera grandement à atténuer le risque de pénurie d'électricité'.



