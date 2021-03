General electric : Choisi par Convergent pour le stockage hybride

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par Convergent Energy + Power (Convergent) pour fournir un onduleur solaire intégré et un ensemble de stockage d'énergie dans le cadre d'un projet de stockage solaire hybride de 123 MWh sur trois sites en New York.



L'exploitation commerciale de ces projets est prévue pour débuter à l'été 2021. L'association du stockage d'énergie avec le solaire permettra aux New-Yorkais d'accéder à l'énergie solaire que le soleil brille ou non, et permettra de réduire la dépendance de l'État à l'égard des centrales électriques pendant les heures de pointe.



'Nous sommes impatients de déployer les systèmes de GE dans notre portefeuille communautaire de ressources hybrides', a assuré Frank Genova, directeur des opérations et des finances de Convergent.



