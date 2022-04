General electric : Alliance Airlines adopte la solution Fuel Insight

(CercleFinance.com) - GE Digital a annoncé aujourd'hui qu'Alliance Airlines avait choisi la solution 'Fuel Insight' pour concentrer ses efforts sur la réduction de la consommation de carburant grâce à un accès rapide aux données de vol.



Fuel Insight fonctionne en s'appuyant sur les données réelles de l'avion et de la compagnie aérienne afin de réduire les coûts et les émissions. Cette solution fusionne les données de vol avec les plans de vol et indique comment augmenter l'efficacité énergétique des avions.



Alliance Airlines dispose d'une flotte de 58 avions Fokker et Embraer avec 17 avions supplémentaires qui devraient rejoindre la flotte en 2022, fournissant des services d'affrètement, de vol aller-retour et de location avec équipage dans toute l'Australie.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

