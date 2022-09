General electric : Aide Los Angeles en matière d'énergies renouvelables

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La division Grid Solutions de GE Renewable Energy a été engagée pour fournir ses systèmes uniques et innovants de transmission à courant alternatif flexible (FACTS) afin d'aider la ville de Los Angeles, en Californie, à atteindre ses objectifs en matière d'énergie renouvelable.



En tant que sous-traitant technologique principal du projet de 75 millions de dollars dirigé par Beta Engineering California, GE fournira quatre nouveaux systèmes de condensateurs en série fixes dans deux stations de commutation du Los Angeles Department of Water and Power.



Les nouvelles banques FSC ajouteront 475 MW de capacité, permettant une utilisation plus stable de l'énergie renouvelable dans le cadre du Green New Deal visant à passer à une énergie 100 % renouvelable. Les travaux devraient être achevés d'ici deux ans et demi.



' C'est un pas de plus vers la fourniture d'une énergie 100% propre et renouvelable à la ville de Los Angeles ', souligne Fabrice Jullien, responsable FACTS chez Grid Solutions de GE.



