General electric : Achève une centrale hydroélectrique de 500 MW en Turquie

(CercleFinance.com) - GE annonce que GE Renewable Energy a achevé avec succès la centrale hydroélectrique du barrage de Lower Kaleköy, en Turquie. Celle-ci est d'ores-et-déjà reliée au réseau électrique et son exploitation commerciale à pu débuter, précise GE.



Dans le cadre de cette opération, GE Hydro Solutions a fourni un total de trois turbines verticales de 155 MW. Avec une capacité installée de 500 MW, Lower Kaleköy est la sixième plus grande centrale hydroélectrique développée par le secteur privé en Turquie.



Cette nouvelle centrale permettra d'approvisionner près d'un million de personnes en énergie propre, affirme GE.



