General electric : Achève la connexion de la centrale de Wudongde en Chine

(CercleFinance.com) - GE annonce que conformément au calendrier prévu, la dernière des six unités de puissance de GE Renewable Energy installées au sein de la centrale hydroélectrique de Wudongde (Chine) a été connectée avec succès au réseau électrique.



En vertu du contrat signé en 2015, GE était responsable de la conception, de l'ingénierie, de la fabrication, de la supervision du montage et de la mise en service des groupes électrogènes à turbine Francis de 6 x 850 MW dans le cadre du projet hydroélectrique de Wudongde.



Avec une puissance unitaire de 850 MW, ces unités de puissance sont les plus importantes jamais utilisées dans une centrale hydroélectrique.



Selon les estimations, la centrale devrait permettre de réduire les émissions annuelles de quelque 30,5 millions de tonnes de CO2 ainsi que 104 000 tonnes de dioxyde de soufre.



Wudongde est la septième plus grande centrale hydroélectrique au monde, précise GE.





