General electric : Achète une start-up suédoise dans le secteur de la santé

(CercleFinance.com) - GE a annoncé que son unité de soins de santé a accepté d'acheter Prismatic Sensors, une start-up suédoise spécialisée dans les détecteurs de comptage de photons, une technologie émergente qui pourrait changer l'imagerie par rayons X.



GE Healthcare a déclaré que la technologie de comptage de photons a le potentiel d'étendre encore les capacités cliniques de la tomographie informatisée traditionnelle, devenant probablement la norme de soins pour les applications cliniques telles que l'oncologie, la cardiologie et la neurologie.



L'entreprise a souligné que le comptage de photons permet de visualiser les détails les plus infimes des structures des organes et d'améliorer la caractérisation des tissus à une dose de rayonnement plus faible



GE Healthcare - qui détient une participation minoritaire dans la société depuis 2017 - prévoit de conclure l'acquisition de Prismatic Sensors d'ici janvier 2021.



Les sociétés ont déclaré qu'elles travailleraient ensemble pour fournir un système clinique dans un avenir proche.



Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.



