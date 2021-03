General electric : Accord trouvé avec AerCap pour la cession de GECAS

(CercleFinance.com) - AerCap a annoncé mercredi avoir trouvé un accord avec General Electric en vue de faire l'acquisition de la branche de location et de financement d'avions du groupe industriel américain, GECAS.



Aux termes de l'accord, GE recevra 24 milliards de dollars en cash, 111,5 millions de nouvelles actions AerCap ainsi qu'un milliard de dollars sous forme d'obligations et/ou de cash.



A l'issue de la transaction, GE détiendra une participation de l'ordre de 46% au sein du nouvel ensemble et pourra proposer deux membres au conseil d'administration d'AerCap.



L'ensemble fusionné détiendra une flotte de plus de 2000 avions et de plus de 300 hélicoptères et desservira quelque 300 clients.



