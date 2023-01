General electric : Accord de coopération avec l'agence polonaise KUKE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE annonce un accord stratégique avec KUKE, l'agence polonaise de crédit à l'exportation (ECA), portant sur une coopération en matière de financement des exportations d'une valeur de 1 milliard d'euros.



L'idée est d'aider les clients énergétiques mondiaux de GE à décarboner le secteur de l'énergie et à accroître l'électrification à l'échelle mondiale.



En vertu de cet accord, GE sera la deuxième organisation mondiale à utiliser l'instrument financier de KUKE dans le cadre de son nouveau programme de soutien à l'exportation.



Les solutions de financement de KUKE issues du programme servent à encourager les acteurs de l'industrie à investir, fabriquer et exporter des technologies dans le monde entier, y compris sur de nouveaux marchés, tout en soutenant les chaînes d'approvisionnement locales en Pologne.



