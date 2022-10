General electric : Accord de collaboration avec Telix Pharmaceuticals

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Telix Pharmaceuticals Limited a annoncé hier un accord de développement collaboratif et de revente avec GE Healthcare d'une durée initiale de 5 ans portant sur la fourniture de radiotraceurs d'imagerie par tomographie par émission de positrons (TEP) expérimentaux, TLX250-CDx (89Zr-DFO-girentuximab), et [18F]-FLac (18F-3-fluoro-2-hydroxypropionate) pour une utilisation dans des activités de R&D cliniques de tiers.



Les TEP Scan sont une méthode d'imagerie médicale qui permet notamment de fournir des informations clés sur l'environnement métabolique des tumeurs, ce qui pourrait aider à informer et à améliorer le choix de la thérapie.



Le TLX250-CDx et le [18F]-FLac complèteront ainsi le portefeuille de traceurs d'imagerie expérimentaux non invasifs de GE Healthcare Pharmaceutical Diagnostics.



'En fin de compte, ces diagnostics d'imagerie TEP pourraient aider à fournir des thérapies oncologiques efficaces aux patients', explique Sanka Thiru, Global Business Leader, Immuno-Oncology, au sein de l'activité Pharmaceutical Diagnostics de GE Healthcare.



Selon l'accord, GE Healthcare sera responsable du marketing et des ventes des agents d'imagerie de Telix aux sociétés pharmaceutiques, avec le soutien étroit de Telix, tandis que Telix sera responsable de la fabrication et du développement continu de chaque produit.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.