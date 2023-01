General electric : Accord avec Guangdong Energy Group en Chine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GE et le service public d'électricité chinois Guangdong Energy Group ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de service à long terme pour la centrale électrique de Dongguan Ningzhou, alimentée par trois turbines à gaz avancées GE 9HA.02.



GE a annoncé qu'il fournira des services pour aider à assurer un fonctionnement 'fiable et stable' pour un total de 10 turbines à gaz de GE qui alimentent actuellement la China Huadian Corporation LTD. (CHD) ainsi que des centrales électriques de Tianjin Beichen, Guangdong Foshan, Jiangsu Jinhu, Shanghai Minhang et Fujian Xiamen.



L'accord d'aujourd'hui comprend la fourniture de pièces de rechange, la maintenance des unités, le support technique et les services sur site jusqu'à 18 ans pour permettre d'augmenter la fiabilité et la disponibilité de ces actifs de production d'électricité.



La centrale ajoutera 2,4 GW d'électricité à la province du Guangdong, précise GE.



