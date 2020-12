General electric : 4 Mds de dollars pour consolider la stabilité financière

(CercleFinance.com) - GE a annoncé aujourd'hui une série d'actions prises dans le cadre de son plan de solidification de sa situation financière.



Compte tenu de la performance des actifs de retraite meilleure que prévu en 2020, GE a pu réduire le déficit du régime de retraites Erisa GE de 2,5 milliards de dollars pour 2021, 2022 et 2023.



Par ailleurs, GE annonce avoir réduit de 1,5 milliard de dollars son prêt intersociété auprès de GE Capital.



Ainsi, en tenant compte de ces actions et des échéances prévues au quatrième trimestre, GE annonce une réduction de sa dette d'environ 14,5 milliards de dollars en 2020 - dont 9,6 milliards de dollars de dette GE Industrial et 4,9 milliards de dollars de dette GE Capital - et d'environ 28 milliards de dollars depuis le début de 2019.



