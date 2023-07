Gecina : Invest Securities reste à achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Gecina avec un objectif de cours abaissé de 118 à 114 euros, revenant sur un premier semestre 2023 jugé 'encourageant pour les distributions futures'.



'La hausse très satisfaisante du RNR par action de +7,5% a certes bénéficié d'une forte indexation et d'une réversion toujours forte, mais aussi d'un bon management opérationnel comme stratégique', souligne l'analyste.



'La baisse de 4,5% des valeurs des bureaux sur six mois devrait se poursuivre sur les semestres à venir, mais la capacité de distribution reste selon nous intacte dans un contexte de forte visibilité sur les frais financiers à cinq ans', poursuit-il.



