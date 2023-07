Gecina : Invest Securities reste à achat après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 118 euros sur Gecina, dans l'attente des réunions de ce jour après l'annonce par le groupe immobilier de ses résultats du premier semestre 2023.



'La foncière a publié des données semestrielles de bonne facture (RNR/action en hausse de +7,5% à 2,93 euros) tirées par une forte indexation (bureaux +4,8%) et une réversion toujours forte (+15%)', note ainsi l'analyste.



Il met aussi en avant un ANR NTA (161,4 euros) 'en baisse de 6% dans le sillage de prévisibles mais encore mesurées baisses des actifs (-4,5% pour les bureaux incluant une hausse de +30pb des taux de capitalisation)'.



