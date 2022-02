Gecina : Invest Securities relève légèrement son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que les données publiées par Gecina semblent confirmer une polarisation au profit des actifs centraux et aux dernières normes, prédominants chez la foncière.



' Néanmoins, la foncière souffre en bourse d'une défiance accrue face à une croissance à court terme de son résultat jugée trop faible : chaque année, de nouveaux immeubles étaient livrés mais d'autres mis en travaux ou vendus, effaçant ainsi le gain dans le compte de résultat ' indique Invest Securities.



' Sur la base d'une analyse fine du patrimoine, nous estimons que le gros du travail de restructuration et de cession a d'ores et déjà été réalisé. La société devrait renouer à partir de 2023 avec une croissance positive de son RNR (RNR 2026 stabilisé de 6,86E soit +26% vs 2021) ' rajoute le bureau d'analyses.



' Après 5 années de mandat, Méka Brunel passera le flambeau à Beñat Ortega. La dirigeante a procédé à une importante rotation du patrimoine qui a conduit à une nette amélioration de sa qualité. C'est donc son successeur qui devrait voir la croissance des résultats induite par les restructurations en cours '.



L'analyste indique que le risque sur le portefeuille de bureaux de bonne qualité de la foncière restant relativement faible, il relève légèrement son objectif à 123E (contre 120E) et confirme sa recommandation neutre.



