Gaussin : Grâce au contrat avec Bolloré pour exporter ses Bluebus, Gaussin décolle en Bourse

(BFM Bourse) - Objet de prises de bénéfices depuis fin juillet, le cours du spécialiste français des véhicules autonomes et électriques dédiés à la manutention et la logistique repart de l'avant grâce à l'extension de sa collaboration avec le groupe Bolloré.

Le courant passe décidément bien entre Gaussin et Bolloré, deux entreprises dont on peut fixer les origines au XIXe siècle (1880 et 1822 respectivement) avec à leur tête un représentant de la famille fondatrice, Christophe Gaussin et Vincent Bolloré.

Les deux sociétés ont commencé à collaborer en 2018. D'une part Gaussin travaille avec Blue Solutions, la filiale dédiée de Bolloré, à l'intégration du powerpack LMP (fondé sur la batterie "lithium métal tout solide", exempte de cobalt et de nickel) développée par Blue Solutions, dans la gamme de véhicules développés par Gaussin. D'autre part Gaussin et Bolloré Port (géant de l'exploitation portuaire notamment en Afrique) développent conjointement un nouveau tracteur électrique, d'une capacité de 75 tonnes, destiné à la manutention portuaire.

Mardi soir, Gaussin a annoncé l'extension de son partenariat avec Bolloré via l'attribution du contrat de distribution du modèle Bluebus 6 mètres en dehors de la France. Plus précisément, Gaussin obtient l'exclusivité de la distribution de ce modèle de bus électrique (il existe une autre version de 12 mètres de long) au Moyen-Orient (Qatar, Turquie, Emirats Arabes Unis, Oman, Koweït, Bahreïn et Israël), et une autorisation non-exclusive dans le reste du monde.

En service dans 60 villes de 8 pays

Commercialisé depuis 2012, le "BB6M" est déjà en service dans plus de 60 agglomérations dans huit pays. Ce modèle permet de transporter 23 personnes jusqu’à 50 km/h.

L'annonce est prisée du marché, qui y voit pour Gaussin une opportunité de revenus supplémentaires notamment dans la région du golfe Persique où le groupe connaît actuellement un important développement commercial et où il prépare une implantation industrielle, dans la nouvelle zone franche du Qatar. L'action regagne 5,57% à 3,12 euros vers 15h00.

Après une envolée de plus de 170% en juillet à la faveur d'un flux soutenu d'actualité (commande ferme de 150 véhicules par BLYYD, à comparer à 46 commandés depuis 2017, octroi d’une licence exclusive à Al Attiya Motors avec à la clé un premier versement de 20 millions d'euros), le titre avait marqué le pas en août.

