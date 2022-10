Gaussin : Vers un partenariat stratégique avec Symbio

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Gaussin et Symbio, une co-entreprise entre Faurecia & Michelin spécialisée dans les systèmes de piles à combustible à hydrogène, annoncent la signature d'une lettre d'intention en vue d'un partenariat stratégique.



L'accord prévoit la coopération des deux acteurs en vue d'intégrer la technologie Hydrogène Symbio au sein des véhicules ATM® de Gaussin.



La réussite de cette coopération pourrait alors donner lieu à l'acquisition par Gaussin de systèmes de piles à combustible StackPack® Symbio.



Gaussin pourrait alors accroître la performance et accélérer la mise en service de sa gamme de véhicules à hydrogène auprès de ses clients.



'L'innovation est au centre de ce partenariat et ouvre ainsi des perspectives très prometteuses, avec une solution hydrogène sur-mesure pour les applications de mobilité décarbonée haute performance', estime Gaussin.





