Gaussin : Présente un camion à hydrogène au départ du Dakar

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Gaussin dévoile le 'H2 Racing Truck', présenté comme 'le camion de course 100% hydrogène et électrique le plus puissant jamais construit', destiné à courir le Championnat du monde des rallyes-raids avec pour première étape le Dakar 2022 en Arabie Saoudite.



Ce véhicule aura comme mission de démontrer la performance et la fiabilité de la motorisation hydrogène-électrique développée par Gaussin. Les données et informations relevées durant le Dakar 2022 serviront le développement de la gamme de camions routiers dont le lancement est prévu dès 2022.



'En engageant le premier camion 100% hydrogène et électrique dans le Dakar, Gaussin entend démontrer la fiabilité et les performances de sa gamme routière hydrogène dans un environnement difficile', indique Christophe Gaussin, directeur général de la société.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.