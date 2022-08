Gaussin : Metalliance enregistre une commande à Singapour

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Metalliance, une filiale du Groupe Gaussin spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles, annonce une commande de 3 engins mobiles souterrains électriques destinés au creusement de l'extension de la ligne Cross Island Phase 1 du métro de Singapour.



'Ces 3 e-VMS sont destinés principalement au transport de voussoirs, au transport de béton et à la logistique diverse', indique la filiale.



Le contrat comprend le design, la fabrication, le montage, la livraison et la mise en service sur site de ces 3 véhicules, qui doivent être livrés pour le printemps 2023.



La ligne sera construite en trois phases avec un achèvement prévu pour 2030.



