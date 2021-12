Gaussin : Le titre grimpe après un partenariat avec Aramco

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Gaussin a pris le chemin de la hausse lundi matin à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'un partenariat avec le géant pétrolier saoudien Aramaco dans les véhicules à hydrogène.



L'accord - conclu à l'occasion du voyage du président français Emmanuel Macron en Arabie Saoudite - prévoit la construction d'une usine de fabrication de véhicules à hydrogène dans le royaume.



Dans un premier temps, Gaussin et Aramco ont prévu d'étudier la faisabilité du projet, qui doit s'accompagnerait de la création d'une entreprise de distribution d'hydrogène visant à desservir la région du Moyen-Orient.



Les deux sociétés ont également convenu que le nouveau centre d'innovation d'Aramco, baptisé 'LAB7', serait étroitement impliqué dans le développement des véhicules à hydrogène de Gaussin et dans celui d'un camion de course à hydrogène télécommandé/autonome.



L'idée est d'intégrer les matériaux composites d'Aramco dans la gamme de produits existants de Gaussin afin de réduire le poids, la consommation d'énergie et le coût de ces véhicules.



A la Bourse de Paris, l'action Gaussin affichait un gain de plus de 6,5% lundi matin suite à cette annonce.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.