Gaussin : Le titre grimpe après le chiffre d'affaires

(CercleFinance.com) - Le spécialiste du matériel de transport et de logistique Gaussin grimpe de plus de 7% en Bourse ce vendredi après la publication d'un chiffre d'affaires en forte hausse pour le premier semestre.



Le groupe indique avoir réalisé sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires consolidé de 20,3 millions d'euros, dopé par l'acquisition de Métalliance, un concepteur d'engins dont le chiffre d'affaires avait atteint 14,4 millions d'euros sur le premier semestre 2020.



Mais Gaussin souligne également avoir reçu une commande 'historique' au cours du 1er semestre de la part de CIT Abidjan, le terminal portuaire opéré conjointement par Bolloré Ports et APM Terminals, filiale du groupe Maersk.



Dans son communiqué, l'entreprise fait état de perspectives de développement 'prometteuses' avec un carnet de commandes qui s'établissait à 88,9 millions d'euros au 30 juin (+31%).



