Gaussin : Le titre chute après l'augmentation de capital

(CercleFinance.com) - L'action Gaussin chute à l'ouverture de la Bourse de Paris ce mardi suite à l'annonce d'une augmentation de capital d'un montant de près de 5,7 millions d'euros, soit 4% de sa capitalisation boursière.



Le titre, qui a perdu jusqu'à 12% dans les tout premiers échanges, reculait encore de plus de 8% autour de 10h00, signant l'une des plus fortes baisses du marché parisien.



Le groupe d'ingénierie a annoncé ce matin qu'il allait procéder à un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés afin de renforcer sa position de trésorerie.



Le prix de souscription de 4,67 euros par action nouvelle fait ressortir une décote moyenne pondérée d'environ 15% par rapport aux cours de clôture des vingt dernière séances de Bourse.



A titre indicatif, la participation d'un actionnaire qui détenait préalablement 1% se trouvera ramenée à 0,955% suite à l'opération.



Pour mémoire, le pionnier du transport propre et intelligent dédiés aux biens et aux personnes avait annoncé au début du mois un projet d'accroissement de ses capacités de production, avec l'installation d'un nouveau site en Saône-et-Loire.



L'usine doit être destinée à la production des véhicules logistiques et portuaires, électriques et hydrogènes, afin de répondre à la hausse de la demande sur les marchés européen et américain.



