Gaussin : Le designer Pininfarina concevra les camions

(CercleFinance.com) - Gaussin a annoncé mardi que sa nouvelle gamme de camions routiers serait imaginée par la maison de design italienne Pininfarina.



Le spécialiste français de la manutention et des systèmes sur roues explique que le designer a conçu un nouveau concept de cabine, dessiné pour se fondre dans l'environnement de manière 'silencieuse et intelligente'.



Ce nouveau design couvrira l'ensemble de la gamme de camions basés sur le concept de 'skateboard' autonome à hydrogène ou électrique qui avait été dévoilé par le groupe au printemps dernier.



Cette gamme d'équipements doit inclure des tracteurs offrant jusqu'à 1200 km d'autonomie, des camions rigides pour une distribution propre dans les zones urbaines, des bétonnières, des bennes, ainsi que des véhicules pour la gestion des déchets.



A la Bourse de Paris, l'action Gaussin grimpait de presque 6% mardi matin suite à cette annonce.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.